Cannes Film Festivali başlıyor 0:00 / 0:00

Son iki yıldır pandeminin gölgesinde kalan Cannes Film Festivali, bu yıl, 17 Mayıs - 28 Mayıs arasında eski şaşalı günlerine dönmesiyle umuduyla gerçekleştirilecek. Rus sinemasının bu yıl men edildiği festivalde 21 film, büyük ödül için yarışacak

HABERTURK.COM

75'inci Cannes Film Festivali Salı gecesi Michel Hazanavicius zombi komedisi 'Final Cut'ın galasıyla başlayacak. Önümüzdeki 12 gün boyunca 21 film ödül için yarışacak. Pandeminin olumsuz etkilediği Cannes Film Festivali, bu yıl da Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde gerçekleşecek. Rus delegasyonlarının bu yılki festivalden men edildiği daha önce duyurulmuştu. Ukrayna halkına desteğinin işareti olarak, iki Ukraynalı yönetmenin filmi festivalde farklı bölümlerde, geçen ay Ukrayna’da da öldürülen Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius'nun son filmi 'Mariupol 2' ise özel gösterimle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon yapacak.

Festivale katılması beklenen ünlüler arasında Forest Whitaker ve Tom Cruise gibi isimler yer alırken, "Diam's" sahne adıyla tanınan Müslüman Fransız eski rapçi Melanie Georgiades de katılacak. Georgiades'in, Houda Benyamina ve Anne Cisse ile ortak yapımları olan 'Salam' adlı belgeseli de özel gösterimde yer alacak.

Cannes Film Festivali'nin onur konuğu ABD'li oyuncu Forest Whitaker oldu.

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın bu yılki onur ülkesi Hindistan olurken, Hint aktris Deepika Padukone de festivalin jürileri arasında yer alıyor. Öte yandan, Hint film yapımcısı 'Shaunak Sen'in Sundance Büyük Jüri Ödüllü belgeseli 'All That Breathes'in özel gösterimi de gerçekleştirilecek.