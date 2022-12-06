Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

SASA kayıtlı sermaye tavanını artırma kararı aldı

SASA, kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar liradan 15 milyar liraya yükseltilmesine karar verdi

Giriş: 06.12.2022 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
SASA kayıtlı sermaye tavanını artırma kararı aldı
SASA kayıtlı sermaye tavanını artırıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SASA Polyester sermaye tavanını artırma kararı aldı.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"SASA Polyester Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.000 TL artırılarak 3.000.000.000 TL'den 15.000.000.000 TL' ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2022-2026 yılları olarak güncellenmesine, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

SPK ONAY VERMİŞTİ

2 Aralık'ta da SPK, SASA'nın çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
SASA'dan sermaye artırımı açıklaması
SASA'dan sermaye artırımı açıklaması
Yatırımcı patronu dinlemedi
Yatırımcı patronu dinlemedi
Türkiye'nin devlerini katlayan şirkete tedbir
Türkiye'nin devlerini katlayan şirkete tedbir
Bağışıklığı güçlendiren kahvaltılıklar
Bağışıklığı güçlendiren kahvaltılıklar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.