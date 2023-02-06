SASA'dan deprem açıklaması

SASA Polyester'in duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde, Adana Seyhan'da bulunan tesislerde önemli bir hasar meydana gelmediği ve üretime aynı şekilde devam edildiği bildirildi.

KAP'ta yer alan duyuruda, "Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. SASA olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı.