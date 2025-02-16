Sarunas Jasikevicius: Çok iyi oynadık

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius maçta topu çok güzel paylaştıklarını belirtti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Sarunas Jasikevicius, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok iyi oynadık. Neredeyse herkes sayı attı. Topu çok güzel paylaştık. İlk yarı defansif anlamda da çok iyiydik." ifadelerini kullandı.

Rakipleri Beşiktaş'a değinen Jasikevicius, "Bence Beşiktaş çok iyi bir takım. Son 2 ayda daha iyi oynamaya başladılar. Sezonun ikinci yarısında bütün takımlar için daha zor bir rakip olacaklardır." diye konuştu.