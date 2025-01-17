Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        42
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        36
        Göztepe
        GÖZ
        31
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Beşiktaş
        BJK
        30
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Trabzonspor
        TS
        22
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Bu şekilde oynamamız gerekiyor! - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Bu şekilde oynamamız gerekiyor!

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarımızı tebrik etmek istiyorum. Çok farklı iki yarı oynadık. Kafamız hala Kızılyıldız galibiyetindeydi. İkinci yarıdan önce konuştuk ve burada her şey değişti. Bizim için mükemmel oldu. Bu şekilde oynamamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:38 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu şekilde oynamamız gerekiyor!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 22’nci haftasında sahasında ağırladığı Zalgiris’i 98-86 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Zalgiris Yardımcı Antrenörü Tautvydas Sabonis değerlendirmelerde bulundu.

        İlk yarıda ve ikinci yarıda oynadıkları basketbol arasında fark olduğunu söyleyen Sarunas Jasikevicius, “Oyuncularımı ve taraftarımızı tebrik etmek istiyorum. Çok farklı iki yarı oynadık. Kafamız hala Kızılyıldız galibiyetindeydi. İkinci yarıdan önce konuştuk ve burada her şey değişti. Bizim için mükemmel oldu. Bu şekilde oynamamız gerekiyor. EuroLeague’de hayat kolay değil. 48 saat sonra zorlu bir maça daha çıkacağız” ifadelerini kullandı.

        ‘ÇOK İYİ KATKIDA BULUNUYOR’

        Marko Guduric’in performansı hakkında konuşan Jasikevicius, “Çok iyi katkıda bulunuyor. Ondan çok fazla şey istiyoruz. Çok güzel tepki ve reaksiyon veriyor. Bu performansın devam etmesini istiyoruz. Buna kapasitesi olan bir oyuncu” sözlerini kullandı.

        ‘FARKINDAYIZ VE ÜZERİNE GİDİYORUZ’

        Geçen sezon ve bu sezonun şu ana kadarki kısmında genelde iç sahadaki maçlara etkisiz başladıklarını ama kazandıkları zaman sorun olmadığını dile getiren Jasikevicius, “Geri dönüş olunca çok problem olmuyor ama kaybedince problem oluyor. Bu sene de geçen sene gibi devam ediyoruz. 3 hafta öncesine kadar EuroLeague’de iç sahada maça en kötü başlayan takımdık. Bunun farkındayız ve üzerine gidiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

        TAUTVYDAS SABONIS: ÇOK FİZİKSEL BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK

        Zalgiris Yardımcı Antrenörü Tautvydas Sabonis ise “İlk 20 dakika çok sağlam oynadık. Doğru zihniyetle başladık. Ribaund en önemli faktörlerden biriydi. Çok fiziksel bir takıma karşı oynadık. En büyük faktörlerden biri buydu” sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa