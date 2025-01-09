Sarunas Jasikevicius: Bazı zor dakikaları iyi oynadık

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 90-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, iyi oynayıp maçı kazandıklarını söyledi.

Sarunas Jasikevicius, müsabakanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Jasikevicius, "Taraftarları ve oyuncuları tebrik ederim. Bazı zor dakikaları iyi oynadık. İlk ve son çeyrekte savunmada iyi performans gösterdik. 2. ve 3. çeyrekte ise savunma yaparken zorlandık. Sonrasında iyi basketbol oynayıp maçı kazandık." diye konuştu.

ALBA BERLİN CEPHESİ

ALBA Berlin'in başantrenörü Israel Gonzalez, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi oynadılar. Fenerbahçe Beko'nun son 6 dakikada attığı tüm atışlar isabetliydi. Fenerbahçe Beko, her şeyi çok iyi yaptı ve onları durduramadık." ifadelerini kullandı.