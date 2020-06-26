Saruhanlı'daki deprem - Murat Baybatur-Özgür Özel-Zeki Bilgin - MANİSA

Depremin ardından Saruhanlı'ya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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