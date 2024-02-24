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        Haberler Gündem Politika Saruhanlı'da CHP'nin adayı SP'den de seçime giremeyecek

        Saruhanlı'da CHP'nin adayı SP'den de seçime giremeyecek

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusunda geç kalınınca, Saadet Partisi adayı istifa ederek, onun yerine aday gösterilmişti. İlçe Seçim Kurulu, yapılan değişikliği kabul etmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:27
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        Saruhanlı'da CHP adayı SP'den de seçime giremeyecek
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu, 8 dakika geç kalındığı için İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmeyen ve sonrasında istifa eden Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Sezai Zeytinli'nin yerine bu partiden aday gösterilmesine AK Parti tarafından yapılan itiraz, İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. İlçe Seçim Kurulu Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verdi.

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat'ta tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Başvuru ve liste, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu.

        CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara bir gün sonra itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, 21 Şubat günü saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi.

        SAADET PARTİSİ'NDEN ADAY GÖSTERİLDİ

        Kararı için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.

        AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

        Saadet Partisi'nden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylığına AK Parti itiraz etti. İtiraz üzerine bugün toplanan İlçe Seçim Kurulu, aldığı kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı belediye başkan adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi belediye başkan adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda her ne kadar adı geçen, ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saat saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir" denildi.

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