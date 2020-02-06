06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgına karşı daha önce SARS ve MERS hastalıklarına karşı başarı sağlayan bir ilacın deneneceği bildirildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, bir ABD’li ilaç şirketi tarafından geliştirilen Remdesivir adlı ilaca, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, klinik deneylerine başlanması için onay verdi.
Daha önce yine koronavirüs ailesinden olan SARS ve MERS’e karşı yapılan ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar veren Remdesivir’in klinik deneyleri için 761 hasta kayıt yaptırdı.
Söz konusu deneyler, Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çin-Japon Dostluk Hastanesi ve salgının merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde birkaç hastane birden yürütülecek.
Diğer yandan Wuhan Virüs Bilim Enstitüsü, Remdesivir’in kullanımı için ülkenin patent verme makamlarına başvuruda bulundu.
YURT DIŞINDAKİ 1500 HUBEYLİ ÜLKEYE GERİ GETİRİLDİ
Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu, yurt dışında yaşayan 1500 Hubey sakininin eyalete geri getirildiğini duyurdu. Bu kapsamda Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Dışişleri Bakanlığının ilgili mekanizmalarının koordinasyonuyla 12 hava yolu seferi yapıldığı bildirildi.
YENİ TİP KORONAVİRÜS
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.
Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.
Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18’e yükseldiği bildirilmişti.
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