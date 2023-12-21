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        Haberler Müzik Sarper Özsan vefa konseriyle anıldı - Magazin haberleri

        Sarper Özsan vefa konseriyle anıldı

        Ünlü arpist Zeynep Öykü, geçen yıl hayatını kaybeden eski İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, besteci ve söz yazarı Sarper Özsan anısına konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:48
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        Ünlü müzisyen vefa konseriyle anıldı
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        Ünlü arpist Zeynep Öykü, Kadıköy'de bulunan All Saints Moda Kilisesi'ndeki konseri öncesi yaptığı konuşmada, Sarper Özsan ile hatıralarını anlattı. Öykü, "Sarper Özsan, benim için ilk önce çok değerli bir hoca, daha sonra ince ruhu, duygusallığı, kibarlığına hayran olduğum bir büyüğüm ve bir dost olmuştu. Sohbetlerimizde ayrıntılara verdiği önemle onu hatırlayacağım" dedi.

        "ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİ VAR"

        Sarper Özsan'ın kendisine bir arp bestesi sözü verdiğini fakat buna ömrünün yetmediğini belirten Öykü, "Üzerimde çok emeği var. Hayatımda izleriyle aramızdan ayrıldı. Onu özleyeceğiz" ifadesini kullandı.

        "ESERLERİYLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ"

        Anma konserine görüntülü mesaj gönderen oyuncu Rutkay Aziz de uzun yıllardır dostu olan Özsan'ı, "Çok arkadaş bir insandı. Hem 1 Mayıs Marşı ile hem de diğer eserleriyle ölümsüzleşmiştir. Anısı önünde sonsuz saygı ve sevgiyle eğiliyorum, bu programı gerçekleştiren Zeynep Öykü'yü de kutluyorum" şeklinde konuştu.

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        Konuşmaların ardından Zeynep Öykü, usta müzisyenin sevilen bestelerini seslendirdi.

        EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ'NÜ ALMIŞTI

        Sinema tarihinde yer eden 'Bir Ceza Avukatının Anıları', 'Asiye Nasıl Kurtulur' ve 'Fosforlu Cevriye' gibi filmlerin müziklerini yapan Sarper Özsan, 1983'te Ulusal Gitar Müziği Beste Yarışması'nda birincilik ödülünü, 1989'da 2. Ankara Film Şenliği'nde 'Av Zamanı' filmi için yaptığı çalışmasıyla 'En İyi Müzik Ödülü'nü almıştı.

        "1 Mayıs" marşının bestecisi ve söz yazarı da olan usta müzisyen, 19 Aralık 2022'de 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Fotoğraflar: AA, AHT

        Yaşamını yitirdi
        Yaşamını yitirdi
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        #Sarper Özsan

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