Sarper Özsan vefa konseriyle anıldı

Ünlü arpist Zeynep Öykü, Kadıköy'de bulunan All Saints Moda Kilisesi'ndeki konseri öncesi yaptığı konuşmada, Sarper Özsan ile hatıralarını anlattı. Öykü, "Sarper Özsan, benim için ilk önce çok değerli bir hoca, daha sonra ince ruhu, duygusallığı, kibarlığına hayran olduğum bir büyüğüm ve bir dost olmuştu. Sohbetlerimizde ayrıntılara verdiği önemle onu hatırlayacağım" dedi.

"ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİ VAR"

Sarper Özsan'ın kendisine bir arp bestesi sözü verdiğini fakat buna ömrünün yetmediğini belirten Öykü, "Üzerimde çok emeği var. Hayatımda izleriyle aramızdan ayrıldı. Onu özleyeceğiz" ifadesini kullandı.

"ESERLERİYLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ"

Anma konserine görüntülü mesaj gönderen oyuncu Rutkay Aziz de uzun yıllardır dostu olan Özsan'ı, "Çok arkadaş bir insandı. Hem 1 Mayıs Marşı ile hem de diğer eserleriyle ölümsüzleşmiştir. Anısı önünde sonsuz saygı ve sevgiyle eğiliyorum, bu programı gerçekleştiren Zeynep Öykü'yü de kutluyorum" şeklinde konuştu.