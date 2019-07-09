Kemalpaşa Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Ocak-Haziran 2019 döneminde 1 milyon 414 bin 666 kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı sınır kapısından, 1 milyon 418 bin 502 kişi ise çıktı.

Geçen yılın ilk yarısında 1 milyon 645 bin 309 giriş, 1 milyon 628 bin 700 çıkış olmak üzere Sarp Sınır Kapısı'nda toplam 3 milyon 274 bin 9 yolcu geçiş yaparken, 2019'un aynı döneminde bu rakam 2 milyon 833 bin 168'ye geriledi.

Yılın ilk yarısında 322 bin 925 giriş, 343 bin 586 çıkışla en fazla yayanın geçiş yaptığı ay haziran olurken, 181 bin 774 giriş ve 178 bin 839 çıkışla en sakin ay ise ocak olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk yarısında Sarp'tan, 122 bin 899 araç giriş, 142 bin 664 araç ise çıkış yaptı. Araç geçişlerinde de 55 bin 91 araçla haziran en yoğun ay olurken, 35 bin 400 aracın giriş çıkış yaptığı ocak son sırada yer aldı.

2018 yılın ilk yarısında 255 bin 28 araç geçişinin gerçekleştiği sınır kapısında, bu yılın aynı dönemindeki araç geçişi 265 bin 563'e yükselmiş oldu.

Öte yandan, 1- 9 Haziran arasına denk gelen Ramazan Bayram tatili, 231 bin 139 yolcu ve 18 bin 237 araç geçişiyle kapıdaki en yoğun dönem olarak belirlendi.