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        Haberler Gündem Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildi

        Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen otobüste muhtelif türlere ait 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:22
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        Sınır kapısında 'kaktüs' operasyonu!
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        Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yürütülen risk analizi çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir otobüsü şüpheli görerek takibe aldı. Gümrük giriş işlemlerine müteakip otobüs, ekiplerce x-ray taramasına sevk edildi.

        Yapılan incelemede aracın bagajında şüpheli bir yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından fiziki aramaya geçildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada çay kolileri içerisindeki kağıt peçeteler arasına gizlenmiş farklı tür ve boyutlarda kaktüsler bulundu.

        Çeşitli renk ve şekillerdeki kaktüs türü bitkilerin kayıt dışı olarak ülkeye sokulmak istendiği anlaşıldı. Operasyonda toplam 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildi.

        Ele geçirilen kaçak kaktüsler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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