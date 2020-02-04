04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin en çok yolcu geçişi yapılan kapılarından Sarp Sınır Kapısı, modernize edilip son teknolojiyle donatılmış haliyle hem turizm hem de ticaret noktasında bölge için çok önemli konuma sahip.
Kapıdan 3 milyon 369 bin 527 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyon 427 bin 199 oldu. Yolcuların 2 milyon 183 bin 868'ini Türk vatandaşları, 4 milyon 612 bin 858'ini de yabancı uyruklular oluşturdu. Sarp Sınır Kapısı'nı kullanan yolcu sayısı toplamda 6 milyon 796 bin 726 olarak hesaplandı.
Geçen sene Sarp'tan 285 bin 637 araç giriş, 341 bin 656 araç ise çıkış yaptı.
"ÜLKEMİZDEKİ EN VERİMLİ İHRACAT NOKTALARINDAN BİRİ"
Hopa Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın, "yap-işlet- devret" modeli çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince modernizasyonu tamamlanarak son teknolojiyle hizmet veren kapı durumuna geldiğini söyledi.
Sarp Sınır Kapısı'ndan başta Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapıldığına dikkati çeken Akyürek, şöyle devam etti:
"Bu ihracat 2019 yılında 439 milyon dolar seviyesine ulaştı. İthalatın ihracata ikame oranı yüzde 20 düzeylerinde. Ülkemiz açısından bakıldığında bu bölgede ihracat potansiyelinin ne kadar verimli olduğunun en güzel örneği. Belki rakam küçük olabilir ama ülkemizdeki en verimli ihracat noktalarından biridir."
Sarp Sınır Kapısı'na sadece ticaret gözüyle bakılmaması gerektiğini kaydeden Akyürek, "Bölgeye gelen turist gümrükteki geçişlerdeki kolaylıktan faydalanarak Gürcistan ve Türkiye'yi aynı günde gezebilir. Turizm potansiyeli yaratması açısından bu çok önemli." diye konuştu.
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