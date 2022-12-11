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Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 8 kilometreyi buldu

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 8 kilometreyi buldu.

Giriş: 11.12.2022 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 8 kilometreyi buldu
İHA

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu oluştu. Kemalpaşa ilçesinde başlayan kuyruk toplam 8 kilometreye ulaştı. Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TIR yoğunluğunun 'geçiş belgesi’ (dozvola) kaynaklı olduğunu belirtti.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden TIR'lar, trafiğin de aksamasına sebep oldu. TIR sürücüleri, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için ortalama 4 ile 8 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

İstanbul’dan Azerbaycan’a yük götüren TIR şoförü Osman Köse, 4 gündür Hopa’da beklediklerini ifade ederek, "Geldiğimde bin 500 araç vardı, şimdi bin araba da önümüzde var. Ne zaman sıra gelir bilmiyoruz. Lavabomuz yok, yemek yiyecek yerimiz yok, toz toprak içinde yemek yiyoruz” dedi.

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