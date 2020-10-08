Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı kozmetik ürün ile bal ele geçirildi

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen M.O'nun kullandığı tırda arama yaptı.

Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici kabininin içindeki yatağın altında, gümrük kaçağı 315 kozmetik ürün ile 7 kilogram bal ele geçirildi.

M.O. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.