Sarp kayalıklarda yaban arılarının izini sürüyorlar
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir grup doğa tutkunu, sarp kayalıklarda yaban arılarının izini sürerek bal topluyor
- 1
İl merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çüngüş ilçesi, el değmemiş doğası, Fırat Nehri'nden beslenen bahçeleri, yaylaları, yüksek rakımlı dağlarındaki bol oksijenle doğa tutkunlarının gözdesi.
- 2
İlçede yaşayan bir grup doğasever de dağları gezerek, sarp kayalıklarda, mağara girişlerinde ve yüksek oyuklarda doğal bal arıyor.
- 3
Zorlu arazilerde kilometrelerce yol kateden grup, belirledikleri kolonilere ulaşmak için her türlü tehlikeyi göze alarak, arılara zarar vermeden hassas bir şekilde balı topluyor.
-
- 4
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından metrelerce yüksekteki kayalıklarda bal dolu petekleri alıp, yerine boş olanları koyan grup, hazırladıkları çamurla yeniden yuvayı onarıyor.
- 5
Toplanan bal, önceden tespit edilen ilçedeki hasta, yaşlı ve çocuklara ulaştırılıyor.
- 6
"YUKARIDA BAL VARSA AŞAĞIDA DA ÖLÜM VAR"
Grupta yer alan İsmail Can, yörede çok da fazla bilinmeyen doğal güzellikleri tanıtmak için geziler düzenlediklerini ve kendilerine 'tabiat avcısı' adını verdiklerini söyledi.
-
- 7
Can, grupta daha önce 5 kişi olduklarını, 2 arkadaşlarının tayininin çıkması üzerine 3 kişi kaldıklarını belirtti.
- 8
İlçeyi tanıtmak için kurdukları grupla düzenledikleri geziler esnasında yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını anlatan Can, yaban arılarının da kayalıklar ve ağaç kovuklarında yuva yaptığını dile getirdi.
- 9
"Gezdiğimiz yerde arıları görünce biliyoruz ki orada koloni var. Arıya bal bırakıyoruz ve tütsülüyoruz. Sonra balı alan arıyı takip ediyoruz.
-
- 10
Geldiği bölgeyi kontrol ediyoruz. Petekler ağaç kovuğunda, kayalıklarda oluyor" diyen Can, gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra kayalıklara tırmandıklarını kaydetti.
- 11
"BU İŞİ KESİNLİKLE PARA İÇİN YAPMIYORUZ"
Bu işin profesyonellik istediği için herkesin cesaret edemediğini vurgulayan Can, şöyle konuştu:
- 12
"Yukarıda bal varsa aşağıda da ölüm var. Herkes bu riski göze almıyor. Biz riskleri göze alarak bu işi yapıyoruz. Çıkacağımız yerde bal da olmayabiliyor. Bazen 'Parayla mı satıyorsunuz?' diye soruyorlar.
-
- 13
Geçen yıl yaklaşık 20 kilogram bal topladık. Bunu yaşlılara, çocuklara, hastalara, tanıdıklara veriyoruz. Bu yıl da topladıklarımızı dağıtacağız. Bu işi kesinlikle para için yapmıyoruz. Para için yapılacak bir iş değil."
- 14
Can, tamamen organik olan bu balın geçmişten beri şifa kaynağı olarak görüldüğünü sözlerine ekledi.
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20
- 21