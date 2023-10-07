Sarp kayalık üzerindeki Micingirt Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor

9. yüzyıldan beri bu kale var, su künkleri burada bulunuyor. Mağara taşları, kuş ve kaplumbağa başlı taşlar var. Muhakkak turizme kazandırılmalı, gelenler buraya ilgi göstereceklerdir. Böylesine tarihi eserlerin bulunduğu coğrafya ve yerleşke çok az."