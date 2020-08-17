Saros plajlarında bazı tatilciler salgın tedbirlerini hiçe sayıyor

AA

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, sahillerin hafta sonu tatilcilerin akınına uğradığını belirtti.

Koronavirüsle mücadelede her ne kadar denetimler aralıksız yapılsa da vatandaşlara da bazı görevler düştüğünü ifade eden Helcacıoğlu, şunları kaydetti:

"Erikli, Yayla, Danışment sahilleri mücavir alan içerisinde, sezon sonuna giderken dikkatsizlik ve tedbirsizlik devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler geliyor. Maalesef koranavirüs yokmuş gibi davranılıyor. Bu gerçekten kabul edilemez bir şey, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini yapıyor.

Herkes her şeyin farkında ama kurallara uyulmuyor. Maskeleri çıkarmamak gerekiyor. Sonra ekonomi veya sağlığımız bozulduğu zaman sitem ediyoruz. Sen önlem almazsan hükümet ne yapsın, devlet ne yapsın."

,Ömer Çakıcı