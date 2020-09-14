Saros Körfezi'nde kano keyfi

AA

Enez Kaymakamlığınca yürütülen ''Karadeniz Havzası'nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması İçin Girişimciliğin Gelişimi İçin Kaynak Projesi" kapsamında kano tutkunlarına Enez Gençlik ve Kültür Spor Merkezi'nde eğitim verildi.

Eğitimin ardından kano sporcuları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak körfezin masmavi sularında kano yaptı.

Proje koordinatörü Remziye Irmak, AA muhabirine, kano turizminin sahillere katkı sağlayacağını söyledi.

Eğitimlere ilk kez katılanların kano heyecanını yaşadığını belirten Irmak, "Enez'de deniz, dalyan ve lagün gölleri kano, kitesurf, rüzgar sörfü ve dalış sporları için çok uygun. Proje kapsamında bu alanlarda eğitimler verildi. Kano eğitiminin ardından da sporcularımız Enez sahilinde bu heyecanı yaşadı." dedi.