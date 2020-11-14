Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalış timi, Boztepe Burnu yakınlarında yoğunlaştırdığı arama kurtarma çalışmalarında, kaybolan kişilerden Hasan Soydan'ın cesedine ulaştı.

Denizden çıkartılan Soydan'ın cesedi, Enez Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekipler, kayıp Kemal Abay'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saros Körfezi'nde bir hafta önce balık tutmak amacıyla denize açılan 4 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı. Teknedeki Murat Erden yüzerek sahile çıkmayı başarmıştı.

Uğur Soydan ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Hasan Soydan ve Kemal Abay denizde kaybolmuştu.