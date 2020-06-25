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Edirne İli Keşan İlçesi'nde yer alan Sazlıdere Köyü mevkiindeki BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi projesine ÇED olumlu raporu verildi.

Konuyla ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; Edirne Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir."