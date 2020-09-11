Saros'daki "su altı müzesi" dalgıçların ilgi odağı oldu

AA

Geçen yıl Altınkum mevkisinde kıyıdan 1 mil uzaklıkta "Tanrıça" ve "Nike" heykelleri ile "Enez Kalesi" rölyefinin kopyaları 18 metre derinliğe bırakıldı.

Yıl boyunca bölgeye yurt içi ve dışından gelen dalgıçlar "su altı müzesi"ni görüntüleyebilmek için dalış gerçekleştiriyor.

Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci Özkan Arsu, AA muhabirine, Saros Körfezi'nin dünyadaki önemli dalış noktalarından olduğunu söyledi.

Su altı tutkunlarının Enez sahili ve İbrice Limanı çevresinde dalış gerçekleştirdiğini belirten Arsu, "Enez ilçesi açıklarında, su altı müzesi ve yapay resif çalışmaları kapsamında ilçedeki kazılarda bulunan heykellerin kopyaları denize batırıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve dalış eğitmeni Ender Özgen de su altı müzesine dalış gerçekleştirmişti. Bu aşamada Enez, dalgıçlar için bilinen ve aranan noktalardan biri oldu." dedi.

Su altı müzesi oluşturulmasının ardından Enez'in su altı tutkunlarının akınına uğradığını ifade eden Arsu, şöyle konuştu:

"Ayrıca devletimizin desteğiyle Enez Su Sporları Eğitim Merkezi oluşturuldu. Enez Kaymakamlığı tarafından oluşturulan projeyle yıllarca atıl durumda olan binanın onarımı yapıldı. Vatandaşımıza su altı dalış eğitimi yüzme ve kano eğitimleri veriliyor. Enez sahili de Trakya'nın yeni cazibe noktası haline gelmeye başladı. Son yıllarda Enez'de yapılan etkinlikler turizme çok büyük katkı sağladı. Sadece bölge ve çevre illerden misafir alan sahil, yurt içi ve yurt dışından gelen su altı ve deniz tutkunlarını da ağırlıyor."

- "Enez'in köklü tarihi su altında"

Su sporları eğitim merkezi ve dalış eğitmeni Ender Özgen de su altı müzesinin çok sayıda dalgıcı bölgeye çektiğini anlattı.

Dalış sporuna ilgi duyan ve ilk kez dalacak su altı tutkunlarına da eğitim merkezinde yardımcı olduklarını aktaran Özgen, "Bölgemizdeki su altı müzesi dalgıçlara görsel şölen sunarken hem de balıklar için bir üreme alanı oluşturuyor. Enez'in köklü tarihinin su altında olması da ayrıca ilgi çekiyor." diye konuştu.

Özgen, "Tanrıça" ve "Nike" heykelleri ile Enez Kalesi rölyefinin yaklaşık 8 bin 500 yıllık tarihi anlattığını belirtti.

Dalgıç Levent Derya Cicikler ise dalış için özellikle Enez'i ve su altı müzesini tercih ettiğini, heykel ve rölyef kopyalarının batırıldığı alanın profesyonel dalgıçlar için önemli bir saha olduğunu kaydetti.

Dalgıç Ali Kağan Özgen de Enez sahilinin İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden dalgıcı ağırladığını ifade etti.