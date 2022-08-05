Sarmaşıkların arasına gizlendi! "Gözümüzün önünde eriyor"

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, yapım tarihi kesin bilinmeyen fakat 12. veya 13. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından stratejik konuma sahip olmak amaçlı yaptırıldığı belirtilen Seyifler Kalesi, sarmaşıkların arasında yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık etmeye devam ediyor.
İHA'nın haberine göre Osmanlı tarafından fethedildikten sonra Orhan Gazi'nin üssü haline gelen Seyifler Kalesi'nin, batı ve güneydoğuya yapılan fetihler için de önemli rol oynadığı biliniyor.
Yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık eden kalenin içi moloz taşlardan, dışı ise kaplama taş duvardan oluşuyor.
Kale günümüzde ise iki kule ve aralarında uzanan bir sur parçası halinde görülüyor.
"800 YILLIK TARİH ÇÜRÜYOR, ELİMİZDEN KAYIYOR"
Kalenin bakımsız olduğunu söyleyen Seyifler Mahallesi Muhtarı Yücel Akmeşe, "Görüldüğü üzere tarih burada kendi kendine çöküyor, sahiplenmiyoruz. Kalenin bir tanesi tamamen ağaçlık ve sarmaşıklarla kaplanmış durumda. Tarihimizi korumak gerekiyor. Ne zaman yapıldığını bilemiyoruz ama yaklaşık 800 yıllık bir tarih. Geçmişimizi gelecek nesillerinde bilmesini isteriz. Bu tarihi yapının bakım ve restore edilmesini, daha sonra ziyarete açılmasını arzu ediyoruz. 800 yıllık tarih çürüyor, elimizden kayıyor" dedi.
"BAKIM OLMAYINCA SARMAŞIKLAR SARMIŞ"
Kalenin 1200-1300'lü yıllarda yapıldığını tahmin eden Osman Hira isimli vatandaş, "Bu kale 1200-1300’lü yıllarında Bizanslılar tarafından yapılmış. Kalelerin gözetleme kuleleri bugüne kadar gelmiş ama bakım olmayınca sarmaşıklar sarmış. Bununla birlikte kale, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.
"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BU TARİHİ YAPI ERİYOR"
Evi, kalenin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan Yücel Şahin ise "Gözümüzün önünde bu tarihi yapı eriyor. Yapıda bulunan taşlar zaman zaman dökülüyor. Sarmaşıklar ve ağaçlar yapıyı sarmış durumda, üzülüyoruz. Farklı yerlerdeki tarihi yapıları ve çalışmaları görüyoruz. Maalesef bizim burada en ufak bir çalışma göremedik. Gerçekten üzülüyoruz, kimin ilgi ve yetki alanındaysa onların bir an önce gelip kalan yapıyı restore etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.
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