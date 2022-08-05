Sarmaşıkların arasına gizlendi! "Gözümüzün önünde eriyor"

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, yapım tarihi kesin bilinmeyen fakat 12. veya 13. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından stratejik konuma sahip olmak amaçlı yaptırıldığı belirtilen Seyifler Kalesi, sarmaşıkların arasında yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık etmeye devam ediyor.

İHA'nın haberine göre Osmanlı tarafından fethedildikten sonra Orhan Gazi'nin üssü haline gelen Seyifler Kalesi'nin, batı ve güneydoğuya yapılan fetihler için de önemli rol oynadığı biliniyor.

Yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık eden kalenin içi moloz taşlardan, dışı ise kaplama taş duvardan oluşuyor.

Kale günümüzde ise iki kule ve aralarında uzanan bir sur parçası halinde görülüyor.