Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyası ile ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Savcılar, Sarkozy için 1 yıllık hapis cezası talep etmişti. Sarkozy'nin cezası henüz açıklanmadı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyası ile ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Savcılar, Sarkozy için 1 yıllık hapis cezası talep etmişti. Sarkozy'nin cezası henüz açıklanmadı.
Savcılar, 66 yaşındaki Sarkozy'yi, kampanyasında fatura sahtekarlığı yoluyla yasa dışı şekilde yaklaşık 43 milyon euroluk ek bütçe kullanmakla suçluyordu.
Bu, yasaların izin verdiği kampanya fonunun neredeyse iki misli bir miktara karşılık geliyor.
Mahkeme kararını temyize götürmesi beklenen Sarkozy, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.
Sarkozy, Haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede, kampanyasıyla ilgili paranın nasıl harcandığı veya elde edildiği konusunda bilgi sahibi olmadığını söylemişti.
Mahkeme ise Sarkozy'nin yapılan fazla harcamadan haberdar edildiğine ve eski cumhurbaşkanının bu durumu bilmesine karşın harekete geçmediğine hükmetti.
Fransa'da merkez sağın önde gelen isimlerinden olan Nicolas Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında görev yapmış; 2012'deki seçimi ise Sosyalist Parti'nin adayı François Hollande kazanmıştı.
Nicolas Sarkozy, Mart ayında görülen başka bir davada da suçlu bulunmuştu.
Sarkozy, o davada, partisi hakkında yürütülen mali soruşturma konusunda bilgi sızdırması için bir yargıca rüşvet olarak mevki teklif etmekten suçlu bulunmuştu.
Sarkozy ise yargıcın, Monaco'daki bu göreve hiçbir zaman getirilmemiş olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştu.
Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu/sarkozy-fransa-da-2012-deki-secim-kampanyasini-yasa-disi-sekilde-finanse-etmekten-suclu-bulundu-3206860
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!