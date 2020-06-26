Şarköy'ün iri kirazının bahçeden sofraya lezzet yolculuğu

Geçimini kiraz ve üzüm üretimiyle sağlayan Şarköy'ün Çınarlı Mahallesi'ndeki çiftçiler, yıl boyunca yetiştirdikleri kirazları toplamak için sabahın ilk saatlerinde gittikleri tarlalarda yoğun mesai harcıyor.
Gün boyu dikkatle toplanan kirazlar, kasalara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor. Hazırlanan kiraz kasaları mahalledeki alana getiriliyor ve buradan da toptancılara satılıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da zeytin, üzüm, kiraz ve ceviz üretiminin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.
Şarköy'de yoğun olarak kiraz yetiştiriciliği yapıldığını belirten Öcal, "İl genelinde 650 çiftçimizin 2 bin 864 dekar alanda yaklaşık 3 bin ton kiraz üretmesini bekliyoruz. Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Malkara ilçelerimizde de üretim yapılıyor. Sofralık olarak en çok 'Ziraat 900' cinsi Napolyon çeşidi, sanayi tipi çeşitlerden de yerli 'Altıparmak' kirazı öne çıkmaktadır." dedi.
Altıparmak kirazının dondurulmuş gıda, meyve suyu ve pastacılık sanayinde kullanıldığını bildiren Öcal, şöyle devam etti:
"Hasat edilen kirazlar hem ilimiz hem de İstanbul'a sofralık olarak pazarlanmaktadır. Müdürlük olarak kiraz tarlalarında hastalık ve zararlılarla mücadele konularında arazi çalışmaları yapıldı. Salgın sürecinde gıdanın öneminin daha çok anlaşılması tarımın, hayvancılığın ve üreticilerin önemini daha çok ortaya çıkarmıştır. Üreticilerimize bol mahsullü, bereketli ve kazançlı bir üretim sezonu diliyoruz."
Öcal, Bakanlıkça hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı sayesinde kiraz üreticilerinin kendi ürünlerini hiçbir aracıya gerek kalmadan, alıcı ve satıcıları internet ortamında buluşturarak kolayca satmalarını sağladıklarını dile getirdi.
- "Bu yıl verim arttı"
Çınarlı Mahalle Muhtarı Coşkun Tekin de mahalle sakinlerinin en önemli geçim kaynağının kiraz ve üzüm yetiştiriciliği olduğunu söyledi.
Napolyon kirazı hasadının 20 gün devam edeceğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:
"İlk hasada 'Eşme' kirazıyla başladık. Daha sonra 'Altıparmak' kirazının hasadı yapıldı. Şimdi de Napolyon kirazıyla devam ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gidiyoruz. Öğlene kadar hava iyice ısınana kadar tarlalarda kiraz toplanıyor. Toplanan kirazlarda çevre illerden ve ilçelerden gelen pazarcılara satılıyor. Pazarcıya vermeyenler de İstanbul'a sebze, meyve haline gönderiyor. Geçen yıla oranla bu yıl verimimiz yüzde 75 fazla."
Napolyon kirazını diğerlerinden ayıran özelliklerin çok iri, lezzetli ve pazara dayanıklılığı olduğunu vurgulayan Tekin, fiyatının ise talebe göre 7-8 lira arasında değiştiğini bildirdi.
Kiraz hasadı yapan Jale Tekin ise sabah erkenden kiraz toplamaya başladıklarını dile getirdi.
"Ne kadar satılacaksa o gün o kadar topluyoruz." diyen Tekin, "Öğleden sonra da diğer işlerimizi yapıyoruz. Kirazı toplarken hassas olmak lazım. Tek tek topluyoruz çünkü kırılırsa bir daha o dalda kiraz olmaz. Bu sene kirazlarımız çok güzel. Talep fazla. Bu da üreticileri memnun ediyor." diye konuştu.
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