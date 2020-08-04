Şarkışla'da tamirat için çıktıkları çatıdan düşen 3 kişi yaralandı - SİVAS

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İğdeliören köyüne bayram ziyareti için gelen Cengiz Bulut (54),yeğenleri Batuhan (17) ve Yasin Bulut (19) ile tamirat için evin çatısına çıktı.Bu sırada dengesini kaybeden Cengiz Bulut ile onu tutmaya çalışan yeğenleri çatıdan düştü.Sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cengiz ve Batuhan Bulut, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.