'Sarkıntılık' cinayetinde istenen ceza belli oldu

İHA

Olay, 17 Aralık 2020 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesinde meydana geldi. Aydın Memiş'ten (55) haber alamayan komşuları, şahsın evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş’in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aydın Memiş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, Memiş’in cinayetten önce en son Bahadır A. ile nişanlısı Sultan A. ile birlikte alkol aldıklarını ve tartıştıklarını tespit edildi.

NİŞANLISINA SARKINTILIK YAPTI DİYE BIÇAKLAMIŞ

Gözaltına alınan iki şüpheliden Bahadır A. ifadesinde, Memiş'i nişanlısına sarkıntılık yaptığı için bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi. Nişanlı çift, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava sürecinde Sultan A.'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

SAVCI, 18 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Sanıkların yargılanmasına, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanık Bahadır A. hazır bulunurken, tutuksuz sanıklardan Sultan A. duruşmaya katılmadı. Olayla ilgili mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Sultan A.’nın Aydın Memiş’i "kasten öldürme" suçuna iştirak ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatını, tutuklu sanık Bahadır A.’nın ise suçu haksız tahrik altında işlediği anlaşıldığından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Bahadır A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.