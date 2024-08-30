Şarkılarını izinsiz kullanan Donald Trump'a ABBA'dan resmi uyarı
Seçim mitinglerinde kullandığı şarkılar için telif ödemesi yapması gerektiğini bilmezden gelen Donald Trump, bu defa ABBA'dan tepki aldı
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Donald Trump yasak dinlemiyor!
ABD başkan adayı; şarkıları, izin almadan mitinglerinde kullanmaya, bunun sonucunda da tepki çekmeye devam ediyor.
Universal Music, Donald Trump’ın 2024 başkanlık seçimleri kampanyasında 1970'li yılların ünlü grubu ABBA'nın şarkılarını izinsiz kullanması nedeniyle resmi bir bildirim gönderdi.
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Grubun bir sözcüsü, yaptığı açıklamada; "ABBA, yakın zamanda internette yayınlanan videolar aracılığıyla müzik ve kliplerinin bir Donald Trump etkinliğinde izinsiz kullanıldığını fark etti. Sonuç olarak ABBA ve temsilcisi, bu tür içeriklerin derhal kaldırılmasını ve silinmesini talep etti. Hiçbir izin talebi gelmedi; bu nedenle, herhangi bir izin veya lisans verilmemiştir” ifadesini kullandı.
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İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'e göre; İsveçli ünlü pop grubunun hit'leri arasında bulunan ‘The Winner Takes It All’ ve ‘Money, Money, Money’ şarkıları 27 Temmuz'da Minnesota'da yapılan Donald Trump'ın mitinginde çalındı.
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ABBA, Donald Trump'a kampanyasında çalışmalarını kullandığı için tepki gösteren ilk müzik grubu ya da şarkıcı değil. Celine Dion ‘My Heart Will Go On’ şarkısının, Foo Fighters da ‘My Hero’ şarkısının mitinglerde çalınmasını açıkça reddetti.
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Bir şarkıcının bu tür şarkıların siyasi mitinglerde çalınmasını engelleme becerisi sıklıkla tartışmaya konu oluyor ancak Rolling Stones ve başka sanatçılar geçmişte Donald Trump'ın kampanyasına karşı genellikle şarkı kullanımına son veren yasal işlem tehdidinde bulunmuştu.
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Amerikan soul müziğin 2008'de hayatını kaybeden ikonik isimlerinden Isaac Hayes'in ailesi 'Hold On, I'm Comin' şarkısını seçim mitinglerinde izinsiz kullanan Donald Trump'ı telif hakkı ihlaliyle suçlayarak dava açmıştı.
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Beyonce, 'Freedom' şarkısını ABD başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan Kamala Harris'e verdi. Ancak Donald Trump'ın, şarkıyı izinsiz olarak sosyal medyada paylaştığı seçim kampanyası klibinde kullanması üzerine Trump'ın videosunu sosyal medyadan sildirmişti.