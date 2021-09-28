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Şarkılar can dostlarımız için

Cem Adrian ile Can Gox, Eskitilmiş Yaz ve Aybüke Albere şarkılarını KüçükÇiftlik Park’ta 3 Ekim Pazar günü gerçekleşecek pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark’ta can dostlarımız için söyleyecek!

28.09.2021 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Şarkılar can dostlarımız için

Müziğiyle olduğu kadar hayvanseverliğiyle de tanınan Cem Adrian ile Can Gox, Eskitilmiş Yaz ve Aybüke Albere, şarkılarını bu defa can dostlarımız için söyleyecek! KüçükÇiftlik Park’ta, 3 Ekim Pazar günü gerçekleşecek pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark’ın kapıları 12.00’de açılacak. Tüm gün sürecek festival kapsamında elde edilen tüm gelir, mama ve kulübe olarak hayvan barınaklarına bağışlanacak.

Söyleşi, eğitim ve atölye çalışmalarının gün boyu süreceği pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark’ta; barınaklarla sağlanan işbirliği sayesinde, dileyen katılımcılar festivalde hayvan sahiplenme hakkında detaylı bilgi sahibi olacak. pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark kapsamında, aynı zamanda projenin partnerlerinden BAC Team Köpek Eğitmeni Berker Arslan, köpeklere eğitim gerçekleştirecek. Hayvan sağlığı, beslenmesi, hayvanları koruma yasası ve yaşama hakkı gibi birçok farklı konuda, alanında uzman isimlerle düzenlenecek söyleşi ve atölye çalışmaları da gün boyunca devam edecek.

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