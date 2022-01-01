Kanal D'nin yeni sezonuyla da oldukaç sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü merak konusu oldu. Programın sevenleri ise Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu ve Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

ŞARKILAR SENİ SÖYLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı özel programı olarak Cuma akşamı ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam Yılbaşı özel programı 22:15'ten itibaren ekrana gelecek. Yeni bölüm ise 8 Ocak Cumartesi akşamı aynı saatinde Kanal D ekranında olacak

KANAL D YAYIN AKIŞI 1 OCAK

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Bizum Hoca

22:15 Şarkılar Bizi Söyler