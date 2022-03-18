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Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları

Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu yeni bölümüyle Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Şarkılar Bizi Söyler 19 Mart Cumartesi konukları belli oldu.

18.03.2022 - 16:55 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Müzik dünyasının sevilen isimleri Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, her hafta Cumartesi akşamları ünlüler dünyasından pek çok renkli ismi Şarkılar Bizi Söyler programında ağırlıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler 41. bölüm konukları sosyal medyada gündem oldu. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları... 

  • ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI

    Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları, başarılı besteci, söz yazarı ve yorumcu Ersay Üner, Türk pop müziğin güçlü sesi Simge Sağın, arabesk ve taverna müziğinin usta ismi Ümit Besen ve ünlü komedyen Doğu Demirkol olacak.

  • Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu bölümünde, arabesk de var pop da nostalji de var dans da...  “Karışık Kaset” konseptli programın açılışı “Adını Anmayacağım” şarkısıyla yapılacak.

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