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Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları kimler?

Hafta sonu eğlence programlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler programında her hafta birçok isim konuk olarak ağırlanıyor. İşte, 17 Aralık Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler'in konukları...

Giriş: 17.12.2022 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Şarkılar Bizi Söyler'in 17 Aralık Cumartesi günü konukları kimler?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programının 17 Aralık Cumartesi konukları belli oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla her hafta Cumartesi akşamları seyirciyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler programının konukları merak ediliyor. İşte, detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 17 ARALIK KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programı 17 Aralık Cumartesi akşamı konusu Etnik Şarkılar konsepti olacak.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları ise Resul Dindar, Azerin, Züleyha, Samida ve İmran Salkan olacak.

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