Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'ndan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde ilçelerine bağlı bir köyde ahlaka ve insanlık onuruna aykırı bir olayın yaşandığına ilişkin iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde böyle bir olay yaşanmamış olup, paylaşım içeriğinde bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlık, kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.