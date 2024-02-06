Sarkık kollar için evde yapabileceğiniz pratik egzersizler ve beslenme önerisi
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak genel refah ve canlılık için önemlidir bu yüzden üst kollarda kolayca oluşabilen aşırı yağ ve kas tonu eksikliği uzun vadede bir sorun haline gelebilir. Kollar, yaşlılığın yanı sıra kilo alıp verme sonucunda da sarkabilir. Peki, bu durumda ne yapılabilir? İşte, sizin için evde yapılabilecek egzersizler ve beslenme önerisi!
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Kol sarkması, sıklıkla yaşlanma süreciyle ilişkilendirilir ancak genç yaşlarda da oluşabilir. Sarkık kolları sıkılaştırmak, sadece estetik kaygının yanı sıra günlük aktivitelerdeki rahatlığı ve kas-iskelet sisteminin sağlığını da etkileyebilir. Beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersizler, sarkık kolların sıkılaştırılmasında kilit rol oynayabilir. İşte, bazı egzersizler ve beslenme önerisine dair detaylar...
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DAHA FAZLA LİF TÜKETMELİSİNİZ
Daha fazla lif tüketmek kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar, dolayısıyla gün içinde atıştırma olasılığınız azalır. Uzmanlara göre lifli gıdalar sindirimi yavaşlatarak ve kan şekerinizi sabit tutarak kilo vermenize de yardımcı olabilir. Brokoli, fasulye, çilek, avokado, elma ve tam tahılların hepsi lif açısından zengin besinlerdir.
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Bunun yanı sıra bu liflerin vücudunuza etki etmesini istiyorsanız bol su içmelisiniz ve kardiyo ile fitnessı birleştirmelisiniz. Ayrıca kilo vermeye çalışıyorsanız sağlıklı olmayan bir şekilde vermeye çalışmamalısınız yani haftada iki kilodan fazlasını kaybetmemelisiniz.
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YAN ŞINAV
Yan şınav, aynı anda vücudunuzun bir tarafına odaklanmanızı sağlayan bir egzersizdir. Bu, arka kolun büyük bir kısmını ve sırt kaslarının dış tarafa yakın olan bölümünü kapsayan triceps adlı kasların sıkışmayı hissetmesini sağlar. Ayrıca, her şınavda yan kaslarınız kütürdediği için karın kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.
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YAPILIŞI:
Dizleriniz bitişik ve bacaklarınız bükülü olacak şekilde yanınıza yatın. Alt kolunuzla kendinize sarılın.
Üst kolunuz yanınızdan yukarı doğru olacak şekilde tutun ve elinizi yere koyun. Kolunuz düz olana kadar yukarı itin.
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Sırtınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna indirin. Kaç kez tekrar yaptığınız size bağlıdır, vüducunuz hamsa çok zorlamamalısınız.
Diğer tarafınızda da aynı aşamaları uygulayın. Bu egzersizi bacaklarınız düz bir şekilde de yapabilirsiniz.
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TERS ELLE ŞINAV
Şınavın bu versiyonu normal şınav gibi görünebilir ancak bu egzersizde ellerinizi nereye koyduğunuz önemlidir. Elinizin yerleşimi sadece tricepslerinizi çalıştırmakla kalmaz, aynı zamanda omuz ve dirsek arasındaki üst kolun önündeki büyük bir kas olan bicepslerinizi de hedefleyerek üst kollarınızın her iki tarafının da şekillenmesine yardımcı olabilirsiniz.
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YAPILIŞI:
Elleriniz ve dizleriniz yerde olacak şekilde durun. Ellerinizi omuzlarınızdan biraz daha geniş, omuzlarınızın altında ve parmaklarınız ayaklarınıza doğru bakacak şekilde yerleştirin.
Şınav pozisyonuna geçmek için bacaklarınızı arkanıza doğru uzatın. Dirseklerinizi kapalı tutarak göğsünüz yere yakın olana kadar alçalın.
Başlangıç pozisyonuna dönene kadar ellerinizi yukarı doğru itin. İstediğiniz tekrar sayısı kadar tekrarlayın.
Bilekleriniz ağrıyorsa 45 derecelik açıyla içe doğru döndürmeyi deneyebilirsiniz. Zor olduğunu düşünüyorsanız bu egzersizi dizlerinizin üzerinde de yapabilirsiniz.
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ÇAPRAZ KOL ŞINAVI
Bu şınav stili, tricepsinizin yan tarafını hedeflemenin başka bir yoludur ve gevşek kolları sıkılaştırmaya yardımcı olur. Bu çapraz kol şınavını alışıncaya kadar dizlerinizin üzerinde yaparak başlayın. Daha sonra bacaklarınızı arkanıza doğru uzatarak normal şekilde deneyebilirsiniz.
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YAPILIŞI:
Sırtınız düz olacak şekilde şınav pozisyonunda yere yatın. Elleriniz zıt yönlere bakacak şekilde bir elinizi diğerinin üzerinden geçirin.
Dirsekleriniz yere değene kadar vücudunuzu aşağı indirin. Başlangıç pozisyonuna geri dönmek için ellerinizi yukarı doğru itin. Ellerinizi diğer tarafa çaprazlayın.
İstediğiniz tekrar sayısı kadar el pozisyonlarını değiştirerek tekrarlayın. Daha kolay hale getirmek için bu egzersizi dizlerinizin üzerinde yapabilirsiniz.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: YouTube