Sebzelerin mevsiminde yenmesi gerektiğini ve şekerden uzak durulmasının insan sağlığı açısından önemine değinen Casalini, süt ve süt ürünlerinin de çok fazla tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti.



Şarkıcı Zeynep Casalini, “Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Ayrıca zeytinyağları mutlaka yemek piştikten sonra ekliyorum. Zeytinyağ’ın çiğ olması besin değerinin düşmemesi açısından çok önemlidir. Ne kadar iyi şeylerle beslenirsek, o kadar iyi yaşarız” dedi.