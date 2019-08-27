Haberler Magazin Şarkıcı Yeliz: Cenazeme bile gelmesini istemediğim iki çok ünlü isim var 'Bu Ne Dünya Kardeşim', 'Yalan' ve 'Ağla Kalbim' gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Yeliz, 2. Sayfa programına konuk oldu Magazin













Şarkıcı Yeliz: Cenazeme bile gelmesini istemediğim iki çok ünlü isim var

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