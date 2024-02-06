Şarkıcı Toby Keith hayatını kaybetti
ABD'li müzisyen Toby Keith, mide kanseri nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti
ABD'li country müzik yıldızı Toby Keith'in dün gece yaşamını yitirdiği açıklandı. 62 yaşındaki Keith, yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele ediyordu.
1993'te piyasaya sürdüğü "Should've Been a Cowboy" isimli şarkı ile şöhrete kavuşan Toby Keith'e 2022'de mide kanseri teşhisi konulmuştu.
Kansere yakalanmasının ardından müziğe ara verdiğini açıklayan Toby Keith'in ölüm haberi kişisel sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada; "O hastalıkla zarafet ve cesaretle savaştı. Keith ailesinin yanında huzur içinde vefat etti" denildi.