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        Haberler Dünyadan Şarkıcı Toby Keith hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Şarkıcı Toby Keith hayatını kaybetti

        ABD'li müzisyen Toby Keith, mide kanseri nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:11
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        Hayatını kaybetti
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        ABD'li country müzik yıldızı Toby Keith'in dün gece yaşamını yitirdiği açıklandı. 62 yaşındaki Keith, yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele ediyordu.

        1993'te piyasaya sürdüğü "Should've Been a Cowboy" isimli şarkı ile şöhrete kavuşan Toby Keith'e 2022'de mide kanseri teşhisi konulmuştu.

        Kansere yakalanmasının ardından müziğe ara verdiğini açıklayan Toby Keith'in ölüm haberi kişisel sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada; "O hastalıkla zarafet ve cesaretle savaştı. Keith ailesinin yanında huzur içinde vefat etti" denildi.

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        #Toby Keith

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