Şarkıcı Şimal'den üzücü haber: Dualarınızı bekliyorum

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"



Şimal dün yaptığı açıklama ile hayranlarını üzdü. Şarkıcı, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" açıklamasını bulundu.