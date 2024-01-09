Şarkıcı Şimal'den üzücü haber: Dualarınızı bekliyorum
Yaklaşık üç yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra hastalığı atlatan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal, beyninde tümör olduğunu ve ameliyat olacağını duyurdu
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Şarkıcı Şimal, üç yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu.
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Tedaviler sonrası kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla sağlığına kavuştuğunu sevenlerine duyurmuştu.
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"DUALARINIZI BEKLİYORUM"
Şimal dün yaptığı açıklama ile hayranlarını üzdü. Şarkıcı, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" açıklamasını bulundu.
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Şimal, meme kanserini atlattıktan sonra 2021 yılında sevgilisi Necati Arıcı ile nişanlanmıştı.