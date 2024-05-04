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        Haberler Dünyadan Şarkıcı Sia adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu- Magazin haberleri

        Şarkıcı Sia adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu

        Ünlü şarkıcı Sia, eşinin soyadını almak üzere mahkemeye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:32
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        • 1

          Sia, adını resmi olarak değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu. ABD'li müzisyen, adının 'Sia Kate Furler' yerine, kocası Dan Bernad'ın soyadını alarak 'Sia Bernad' olarak değiştirilmesini istiyor. Sia, isim değişikliği talebini evlilik yıl dönümüne birkaç gün kala mahkemeye iletti.

        • 2

          Sia ve Dan Bernad, geçen yıl İtalya'nın Portofino bölgesinde evlenmişti.

          Sia, Dan Bernad'dan önce belgesel yapımcısı Erik Anders Lang ile evliydi. Çift, müzisyenin California'daki evinde evlenmiş ancak kısa bir süre sonra 2016'da boşanmıştı.

        • 3

          48 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahnede kullandığı abartılı peruklarla yüzünü örtmesiyle tanınıyor.

        • 4

          YÜZÜNÜ GEÇEN YIL GÖSTERDİ

          'Chandelier', 'Elastic Heart', 'Cheap Thrills', 'The Greatest' gibi hit şarkılara imza atan ünlü şarkıcı, yıllarca sakladığı yüzünü 2023 Daytime Beauty Awards töreninde göstermişti.

        • 5

          YÜZ GERDİRME İTİRAFI

          Şarkıcı, törenden kısa bir süre önce yüz gerdirme ameliyatı olduğunu ititaf etmişti. Sia, "Ben normalde yüzümü gizleyen ve yalan söylemeyen bir pop yıldızıyım" diyerek yüz gerdirme ameliyatı olduğunu sahnede açıklamış ve doktoruna övgüler yağdırmıştı.

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