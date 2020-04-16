Şarkıcı Seren Serengil'in avukatından "yardımcıyı darp" iddiasıyla ilgili açıklama:

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarkıcı Seren Serengil'in avukatı Mete Menekşe, müvekkili ile arkadaşı Mustafa Tohma'nın "Özbekistan uyruklu yardımcılarını Kovid-19 olduğu için darbedip ormana bıraktığı" iddialarının, müvekkilini kamuoyu nezdinde küçük düşürmek ve itibarsızlaştırmak için ortaya atılmış bir senaryo olduğunu belirtti.
Avukat Menekşe yaptığı yazılı açıklamada, darbedildiği öne sürülen Gulnoza Mamatova'nın yaklaşık 2 ay müvekkilinin evinde yardımcı olarak çalıştığını aktardı.
Menekşe, olay günü Serengil'in evine dezenfeksiyon amacıyla bir temizlik şirketinin çalışanlarının çağrıldığını, görevlilerin dezenfekte işlemine başlaması esnasında Serengil'in arkadaşı ve menajeri olan Mustafa Rahman Tohma'nın Mamatova'ya evi derleyip toplamasını söylediğini anlattı.
Bunun üzerine, Mamatova'nın yorulduğunu söyleyip o gün izinli olup evine gitmeyi talep ettiğini savunan Menekşe, "Bunun üzerine Mustafa Rahman Tohma, evde dezenfekte işlemi sebebiyle işler olduğunu, dışarıda virüs tehlikesinin olduğunu, bu sebeple izin kullanamayacağını belirtmiştir. İzin verilmemesi üzerine Gulnoza Mamatova işten ayrılmak istediğini söylemiştir. Bu esnada müvekkilim de çalışanına hitaben; dışarıda salgın tehlikesi varken evden ayrılması halinde, tekrar eve dönmesine müsaade etmeyeceğini söylemiştir. Gulnoza Mamatova yine de işi bırakmak isteyip bavullarını toplamış ve müvekkilim, kullanmış olduğu şahsi aracıyla Mustafa Rahman Tohma ile birlikte Gulnoza Mamatova'yı taksiye binebileceği bir lokasyona bırakarak taksiye binmesi için para dahi vermişlerdir." ifadelerini kullandı.
Menekşe, olay esnasında evde olan ve dezenfekte işlemi yapan 3 görevlinin Beykoz Asayiş Büro Amirliği’nde verdikleri ifadede, darp ve hakaret gibi hiçbir fiilin gerçekleşmediğini beyan ettiklerini bildirdi.
Mamatova'nın avukatının müvekkilinin olaydan sonra bırakıldığını söylediği yerin orman olmadığını savunan Menekşe, söz konusu yerin İstanbul ve Cumhuriyet caddelerinin kesişiminde ve otobüs durağına 150-200 metre uzaklıkta bir nokta olduğuna işaret etti.
Menekşe, şunları kaydetti:
"Tüm olay bir senaryo kurgusu üzerinedir. Bu senaryo da ise olayda menfaati olan mecralar, Gulnoza Mamatova'yı başrol olarak atamışlardır. Amaç, müvekkilimi kamuoyu nezdinde küçük düşürmek ve itibarsızlaştırmaktır."
- Olayın geçmişi
Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şarkıcı Seren Serengil'in evinde yaklaşık 2 aydır çalışan Mamatova'nın, Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma tarafından koronavirüs şüphesi nedeniyle darbedilip ormana bırakıldığı iddia edilmişti.
Suç duyurusu dilekçesinde, bu kişilerin o tarihteki avukatı olan Esennur Ezgi'nin Mamatova'yı telefonla arayarak, "şikayette bulunmaması için tehdit ettiği" ve Paşabahçe Polis Merkezi'ndeki bazı polis memurlarının Mamatova'nın şikayetiyle ilgili işlem yapmadıkları öne sürülmüştü.
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