Şarkıcı R. Kelly, hakkındaki ikinci federal davada çocuklara cinsel istismardan suçlu bulundu

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R. Kelly turuncu cezaevi kıyafeti ile mahkemede görülüyor
ABD'li şarkıcı R. Kelly, çocuklara cinsel istismarla yargılandığı federal mahkemede de suçlu bulundu.
55 yaşındaki şarkıcı hakkındaki 13 suçlamanın 6’sından mahkum edildi.
Kelly, 2008'de benzer suçlamalarla açılan davanın rüşvet ve tanıkları tehdit ederek düşürüldüğü suçlamasından beraat etti.
Grammy'li şarkıcının doğum yeri olan Chicago’da görülen dava 4 hafta sürdü.
Kelly geçen yıl da New York'ta görülen başka bir davada, seks ticareti ve şantajdan 30 yıl hapis cezası almıştı.
Chicago’daki mahkemenin sonucunun Kelly’nin var olan hapis cezasına eklenmesi bekleniyor.
Suçlamalar ve karar
Gerçek adı Robert Sylvester Kelly olan şarkıcı, çocuk pornosu çekmek ve teslim almak, 18 yaş altı çocukları cinsel aktiviteye teşvik etmekten suçlu bulundu.
2008 yılında şarkıcının yargılandığı davanın merkezinde, Kelly’nin 14 yaşında bir kızı istismar ettiği 30 dakikalık video vardı.
Jane kod ismi verilen kadın, 14 yıl önce ifade vermeyi kabul etmemiş, bu nedenle suçlamalar düşmüştü.
Bugün 37 yaşında olan Jane, Chicago’daki davada ifade verdi ve videodakinin kendisi olduğunu söyledi.
Kelly’nin kendisini 18 yaşına basmadan önce yüzlerce kez istismar ettiğini anlattı.
Davada dört kadın daha çocuk yaşta Kelly’nin tacizine uğradıklarını ifade ettiler. Toplam 30 tanık mahkemede ifade verdi.
Davanın son günü kapanış konuşmalarında çocuk istismarının detaylarına girilmesi nedeniyle bir jüri üyesi fenalık geçirdi. Ayrılan bu jüri yerine yedek bir isim getirildi.
"Böyle bir şeyi kim yapar?"
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Kelly'nin avukatı Jennifer Bonjean
Davanın savcısı Elizabeth Pozolo, videoda Kelly’nin kız çocuğunun üzerine idrar yaparken görüldüğünü söyledi ve “Bu istismarın hafızalara kazındığını” savundu.
Kapanış konuşmasına “Böyle bir şeyi kim yapar?” diye devam eden savcı Pozolo, “14 yaşında bir çocuğu böyle bir video için kim kullanır? İşte bu adam; Robert Kelly” ifadelerini kullandı.
Karar sonrası konuşan Kelly’nin avukatı jürinin bazı suçlamalardan şarkıcıyı beraat ettirmesini öne çıkardı.
Avukat Jennifer Bonjean “Bir zafer kutlamıyoruz ama jürinin tüm suçlamalara ayrı ayrı bakmasından memnunuz” dedi.
1996 tarihli I Believe I Can Fly şarkısı ile uluslararası yıldız haline gelen Grammy ödüllü Kelly hakkında, Illinois ve Minnesota eyaletlerinde de suçlamalar bulunuyor.
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