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SHOW TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 486'ncı bölümünde şarkıcı olmak isterken dolandırıldığını iddia eden Adanalı Alev Karagömlek, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu. Alev Karagömlek, kendisini dolandırdığını iddia ettiği menajer Eyüp ile nasıl tanıştığını anlattı.