Olduğum kişi olarak yapmayı seçtiğim şeyler, aynı şeyi yapmak için size ilham verebilir. Benim gibi olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz gibi olmanız gerekiyor ve asla hiç kimsenin sizi engellemesine ve kendinizden utanmanıza neden olmasına izin vermeyin. Bu, benim her zaman olduğum kişi. Şimdi herkes görüyor. Eleştirileriniz sizi ilgilendirir, beni etkilemez.