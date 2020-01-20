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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ünlü şarkıcı İzel Çeliköz, önceki gece yeni sevgilisi Hakan Verbiç ile birlikte Cihangir'deki bir mekanda görüntülendi.
Çift, ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.
"YILLARIN ACISINI ÇIKARIYORUM"
Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılırken görüntülenen İzel, "Arkadaşlar her şey yolunda, çok mutluyum. Yılların acısını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.
"BU AKŞAM ÇEKMEYİN"
Hakan Verbiç ise muhabirlere "Dostlar bu akşam çekmeseniz... Bu gece bize özel olsa..." ifadelerini kullanarak görüntü vermek istemediğini dile getirdi.
'AŞK' AÇIKLAMASI
Hakan Verbiç ile birlikte adı aşk dedikodularına karışan İzel, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
"KESİNLİKLE ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Şarkıcı, "Kesinlikle aramızda öyle bir şey yok. Benim onun koluna girmem öyle bir izlenim yaratmış olabilir ama ben yanımda kim olursa olsun onun koluna girerim. Gerçekten sevgilim yok. Keşke sevgilim olsa da size haykıra haykıra söylesem" ifadelerini kullanmıştı.
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