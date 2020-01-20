"KESİNLİKLE ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Şarkıcı, "Kesinlikle aramızda öyle bir şey yok. Benim onun koluna girmem öyle bir izlenim yaratmış olabilir ama ben yanımda kim olursa olsun onun koluna girerim. Gerçekten sevgilim yok. Keşke sevgilim olsa da size haykıra haykıra söylesem" ifadelerini kullanmıştı.