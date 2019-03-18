*8 Mart Kadınlar Günü'nde paylaşım yaptım kimse oralı olmadı. Bunu yapınca konuşuluyor.

*Evli insanlarla olan bana ahkam kesiyor. Eskiden podyumda göğüslerini açan mankenler vardı. Birine çamur atmadan önce kendinize bakın.