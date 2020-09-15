Son dakika... Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı... Sezai'nin yarın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...