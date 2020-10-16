Şarkıcı Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.
Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatınca yapılan tahliye talebinin ise reddine karar veren mahkeme, sanık Paracıkoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliller bulunması, tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i 18 Eylül'de darbettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 9 Ekim'de iddianame hazırladı.
Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun elinde bulunan yaklaşık 30 santimetrelik odun parçası ile müşteki Hüseyin Meriç'i tehdit ettiği, küfür içerikli sözler sarf ederek alenen hakarette bulunduğu anlatıldı.
İddianamede, Paracıkoğlu'nun yaşanan bu tartışma esnasında müşteki Hüseyin Meriç'i odun parçası ile ve daha sonra tekme ve yumruk atmak suretiyle yaraladığı, müşteki Meriç'in alınan adli doktor raporuna göre basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.
Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun bu şekilde üzerine atılı "kasten yaralama" suçunu silahtan sayılan odun parçası ile işlediği kaydedilen iddianamede, Paracıkoğlu'nun müşteki Meriç'e ait ikamete girmeye çalıştığı esnada ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar vererek "mala zarar verme" suçunu da işlediği kaydedildiği aktarıldı.
İddianamede, şüpheli Paracıkoğlu'nun, müşteki Meriç'e ait ikamete izinsiz bir şekilde ve meşru olmayan bir amaca yönelik olarak girdiği ve burada kaldığı, bu nedenle de üzerine atılı "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçunu işlediği kaydedildi.
Bu kapsamda Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!