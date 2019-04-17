Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, "Sezen Aksu'nun stüdyosunda şan eğitimine başladım" diye konuşan Verbiç, geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında sahte tıklanmalara dava açacağını duyuran Işın Karaca'ya sosyal medya üzerinden destek paylaşımında bulunmuştu.



"Işın karaca sonuna kadar haklı" diyen şarkıcı, "Suç duyurusunda bulunacakmış. Sahte tıklanmalar için sonuna kadar arkasındayım. Sosyal medyadan yazdım, Işın Karaca’nın açıklamalarını paylaşıp Sezen Aksu evde otururken, gezinen dünya starlarımıza gelsin dedim" diye konuştu.



Verbiç sözlerini, "Bunlar gelip geçici starlık, piyasa normale dönecektir. Üreten kazanacaktır" diye sonlandırdı.