Şarkıcı Hakan Peker İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı oldu
Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı oldu. Hakan Peker'e rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı
Giriş: 11.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şarkıcı Hakan Peker'e İYİ Parti rozetini takarken, Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.
İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı yapıldı.
Toplantının başında, İYİ Parti lideri Meral Akşener, şarkıcı Hakan Peker'e İYİ Parti rozeti taktı.
Akşener, Hakan Peker'in Karabük'ün Safranbolu belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.