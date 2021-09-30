Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Asıl adı Nurperi Işıközü olan şarkıcı Efkariye, hayatını kaybetti.

Sanatçı, 1980’li yılların başında arabesk tarzındaki şarkılarıyla ve rol aldığı filmlerle adını duyurmuştu.

Yeşilçam'da Murat Soydan'la kamera karşısına geçen ve başrol oynayan Efkariye, 1980'li yıllarda yaptığı albümlerle ün kazanmış ve popüler mekanlarda sahne almıştı.

Efkariye; 'Bana Allah Acısın' (1988), 'Mihracenin Gecesi' (1987) ve 'Gece Yarısı' (1984) filmlerinde rol almıştı.